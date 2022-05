Il grande ritorno del Movimento dei non allineati (Di sabato 28 maggio 2022) “Essere, o non essere, questo è il dilemma” si chiedeva il tormentato principe Amleto creato dalla fantasia di William Shakespeare. Un aut aut col quale prima o poi tutti si confrontano. Un bivio dal quale non si scappa, che obbliga chiunque, dai grandi uomini carlyleniani agli stati, a compiere un atto di fede, o di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 28 maggio 2022) “Essere, o non essere, questo è il dilemma” si chiedeva il tormentato principe Amleto creato dalla fantasia di William Shakespeare. Un aut aut col quale prima o poi tutti si confrontano. Un bivio dal quale non si scappa, che obbliga chiunque, dai grandi uomini carlyleniani agli stati, a compiere un atto di fede, o di InsideOver.

Advertising

vice1959 : GESU' E' DI RITORNO ORA!: Segni ed eventi prima e durante il Grande Avvertim... - annamaria_ff : @danieledv79 Di ritorno l'aliscafo si è fermato a Procida, come sai è la capitale della Cultura 2022, posso dirti c… - mario_temperato : @nicolemorettina Lo vissuta nell’età adolescenziale poi ero maggiorenne quando lui ritorno’ è stato un grande davvero - amiciloverr_ : RT @louispeluche: Praticamente Matti è spesso assente, però fa sempre un grande ritorno spillando foto aesthetic Vabbè nel dubbio non ci l… - marilisa_marzio : @_comedincanto Per me lo fanno apposta perché sanno che facendo così lui riversera' rabbia su Lulu così da non farl… -