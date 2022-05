Il governo perde pezzi? La minaccia di Patuanelli agita Draghi (Di sabato 28 maggio 2022) Il termovalorizzatore per Roma rischia di creare scompiglio nel governo Draghi. “Se l'Esecutivo porrà la fiducia sul decreto legge Aiuti che contiene la norma legata alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma tornerò a fare il senatore” l'annuncio del ministro per le Politiche agricole e capo delegazione M5S al governo, Stefano Patuanelli, intervistato da La Stampa. Sin dall'annuncio del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, il Movimento 5 Stelle si è schierato contro l'idea di realizzare un impianto per risolvere l'emergenza rifiuti e ora Patuanelli rincara la dose: “Mancano impianti di trattamento dei rifiuti a Roma, questo è sicuro. Li chiedeva anche Virginia Raggi e adesso è evidente che tutte le critiche che le venivano fatte erano assolutamente strumentali. Si potrebbe fare un ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Il termovalorizzatore per Roma rischia di creare scompiglio nel. “Se l'Esecutivo porrà la fiducia sul decreto legge Aiuti che contiene la norma legata alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma tornerò a fare il senatore” l'annuncio del ministro per le Politiche agricole e capo delegazione M5S al, Stefano, intervistato da La Stampa. Sin dall'annuncio del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, il Movimento 5 Stelle si è schierato contro l'idea di realizzare un impianto per risolvere l'emergenza rifiuti e orarincara la dose: “Mancano impianti di trattamento dei rifiuti a Roma, questo è sicuro. Li chiedeva anche Virginia Raggi e adesso è evidente che tutte le critiche che le venivano fatte erano assolutamente strumentali. Si potrebbe fare un ...

