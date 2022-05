Il Chelsea ufficializza la cessione a Todd Boehly

(Di sabato 28 maggio 2022) Illadel club acon un comunicato sul proprio sito. Lo statunitense prende il posto di Roman Abramovich. L’accordo è stato raggiunto durante la notte, la transazione sarà completata lunedì, scrive il club. «IlFootball Club è in grado di confermare che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per ladel club al/Chearlake Capital consortium. E’ previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il club fornirà ulteriori aggiornamenti». Bohely possiede già una quota dei Los Angeles Dodgers e dei Los Angeles Lakers. L'articolo ilNapolista.

Così il, in una nota sul suo sito,il passaggio di proprietà della società di Premier League e la fine dell'era di Roman Abramovich. - foto Image - . mc/red 28 - Mag - 22 10:25 ...IlFC lavorerà ora con i governi competenti per assicurarsi le licenze necessarie per completare l'acquisizione " , conclude il comunicato, chiarendo quale sia l'ultimo step che andrà ...Finisce l'era di Abramovich, la transazione sarà completata lunedì LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Il Chelsea Football Club conferma che ...Via libera da parte della Lega inglese all'acquisizione del club londinese da parte del Todd Boehly/Clearlake Consortium ...