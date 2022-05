Il Chelsea conferma: trovato l’accordo con la nuova proprietà! (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo più di tre mesi di attesa e trattative con diverse parti, è arrivata la decisione ufficiale sulla cessione del Club di Stamford Bridge. Il Chelsea con un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’accordo raggiunto. “Il Chelsea Football Club è in grado di confermare che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per la cessione del Club al Todd Boehly/Clearlake Capital consortium. È previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il Club fornirà ulteriori aggiornamenti”. Todd Boehly Chelsea Questo comunicato conferma la fine dell’era Abramovich: l’oligarca russo aveva annunciato la vendita del club solo qualche giorno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e il governo inglese aveva bloccato il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo più di tre mesi di attesa e trattative con diverse parti, è arrivata la decisione ufficiale sulla cessione del Club di Stamford Bridge. Ilcon un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, ha annunciatoraggiunto. “IlFootball Club è in grado dire che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per la cessione del Club al Todd Boehly/Clearlake Capital consortium. È previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il Club fornirà ulteriori aggiornamenti”. Todd BoehlyQuesto comunicatola fine dell’era Abramovich: l’oligarca russo aveva annunciato la vendita del club solo qualche giorno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e il governo inglese aveva bloccato il ...

