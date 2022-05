Il centrodestra non si divide alla faccia dei gufi che vogliono l'alleanza Meloni-Letta (Di sabato 28 maggio 2022) I sondaggi devono preoccupare parecchio la sinistra. Se addirittura si arriva ad ipotizzare, sulle colonne di un prestigioso quotidiano nazionale, che Fratelli d'Italia potrebbe/dovrebbe concorrere con il Pd alle politiche venture del 2023. A scriverlo è un autorevole giornalista, conoscitore raffinato della politica. Ciò che si auspica è fin troppo chiaro. Perché mai però Fratelli d'Italia dovrebbe rinnegare il suo mantra legato alla coerenza: «Mai al governo con la sinistra». Chi conosce i principi fondanti della destra italiana sa che difficilmente ci si può sottrarre al principio di lealtà. Perché una compagine di destra, prima o seconda forza del Paese che sia, dovrebbe lanciare la sinistra al governo? È vero che i due leader si stimano da tempo immemore. Entrambi i segretari, si trattano da avversari ma con grande rispetto. Par Inter pares. ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) I sondaggi devono preoccupare parecchio la sinistra. Se addirittura si arriva ad ipotizzare, sulle colonne di un prestigioso quotidiano nazionale, che Fratelli d'Italia potrebbe/dovrebbe concorrere con il Pd alle politiche venture del 2023. A scriverlo è un autorevole giornalista, conoscitore raffinato della politica. Ciò che si auspica è fin troppo chiaro. Perché mai però Fratelli d'Italia dovrebbe rinnegare il suo mantra legatocoerenza: «Mai al governo con la sinistra». Chi conosce i principi fondanti della destra italiana sa che difficilmente ci si può sottrarre al principio di lealtà. Perché una compagine di destra, prima o seconda forza del Paese che sia, dovrebbe lanciare la sinistra al governo? È vero che i due leader si stimano da tempo immemore. Entrambi i segretari, si trattano da avversari ma con grande rispetto. Par Inter pares. ...

Advertising

Giorgiolaporta : Le prime 5000 persone hanno già votato il #sondaggio sulle #elezionipolitiche. Sebbene non abbia un valore statist… - fanpage : Il candidato sindaco del centrodestra a Palermo non si è presentato oggi alla commemorazione per il giudice… - DSantanche : Il centrodestra al #Governodeimigliori ponga fine a questa invasione, non sia corresponsabile. #lamorgese dimettiti - tempoweb : Il #centrodestra non si divide alla faccia dei gufi che vogliono l’alleanza #Meloni-#Letta #fratelliditalia… - walter0309 : @fattoquotidiano I poveri disperati della sinistra non vogliono mollare la poltrona e cercano di correre uniti in u… -