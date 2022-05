Il «caro turismo» può rovinarci le vacanze (Di sabato 28 maggio 2022) Dai biglietti aerei agli ingressi ai parchi tematici, passando per alberghi e ristoranti l’estate in arrivo si annuncia bollente, se non altro sotto il profilo dei prezzi. Il mix esplosivo di strascichi della crisi economica post Covid e conseguenze della guerra in Ucraina con blocco dei trasporti e impennate degli energetici stanno determinando reazioni a catena sull’intero apparato produttivo; reazioni che si traducono in aumenti di prezzi a macchia d’olio in ogni settore e direzione, dalla bolletta di luce e gas alla benzina, dal cibo ai servizi. E cosi anche le sospirate vacanze – le prime senza restrizioni dopo due anni – rischiano di trasformarsi in un salasso insostenibile per le famiglie italiane già in difficoltà da tempo. Trasporti I primi numeri ufficiali arrivano dal Codacons. Secondo l’associazione dei consumatori i biglietti aerei per i voli ... Leggi su panorama (Di sabato 28 maggio 2022) Dai biglietti aerei agli ingressi ai parchi tematici, passando per alberghi e ristoranti l’estate in arrivo si annuncia bollente, se non altro sotto il profilo dei prezzi. Il mix esplosivo di strascichi della crisi economica post Covid e conseguenze della guerra in Ucraina con blocco dei trasporti e impennate degli energetici stanno determinando reazioni a catena sull’intero apparato produttivo; reazioni che si traducono in aumenti di prezzi a macchia d’olio in ogni settore e direzione, dalla bolletta di luce e gas alla benzina, dal cibo ai servizi. E cosi anche le sospirate– le prime senza restrizioni dopo due anni – rischiano di trasformarsi in un salasso insostenibile per le famiglie italiane già in difficoltà da tempo. Trasporti I primi numeri ufficiali arrivano dal Codacons. Secondo l’associazione dei consumatori i biglietti aerei per i voli ...

