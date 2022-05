Il boss della camorra vuole cd musicali in cella: scatta la battaglia legale (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn fatto di musica il boss della camorra ha i suoi gusti, e quindi, nonostante sia detenuto in regime di 41 bis, vorrebbe avere dei cd e un lettore: a Torino un giudice gli ha dato ragione ma, dopo un ricorso del Ministero della giustizia, la Cassazione ha annullato il provvedimento e ha ordinato di riesaminare il caso. Il boss, cinquantaquattrenne, considerato esponente di un clan della zona di Battipaglia, arrestato nel 2017, è rinchiuso a Novara in regime di “carcere duro” da quando gli inquirenti hanno cominciato a sospettare che riuscisse a dare indicazioni all’esterno anche durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza, da Torino, gli aveva dato il permesso di acquistare cd “sigillati” con il marchio Siae. Ma per la Cassazione, che sulla materia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn fatto di musica ilha i suoi gusti, e quindi, nonostante sia detenuto in regime di 41 bis, vorrebbe avere dei cd e un lettore: a Torino un giudice gli ha dato ragione ma, dopo un ricorso del Ministerogiustizia, la Cassazione ha annullato il provvedimento e ha ordinato di riesaminare il caso. Il, cinquantaquattrenne, considerato esponente di un clanzona di Battipaglia, arrestato nel 2017, è rinchiuso a Novara in regime di “carcere duro” da quando gli inquirenti hanno cominciato a sospettare che riuscisse a dare indicazioni all’esterno anche durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza, da Torino, gli aveva dato il permesso di acquistare cd “sigillati” con il marchio Siae. Ma per la Cassazione, che sulla materia ...

