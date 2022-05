Il 28 maggio si celebra la Giornata internazionale del gioco (Di sabato 28 maggio 2022) Il gioco è uno degli aspetti che caratterizzano in maniera indelebile la nostra infanzia e non solo. Questo è uno dei motivi per cui l’Onu ha istituito una Giornata dedicata proprio al diritto al gioco, il 28 maggio. La Giornata mondiale del gioco il 28 maggio Il 28 maggio 1998 è stata istituita la Giornata internazionale del gioco. L’idea in questione è stata proposta dal presidente dell’Associazione internazionale delle ludoteche (ITLA) Freda Kim. La proposta è stata approvata nello stesso anno dalle Nazioni unite, che hanno fissato la ricorrenza il 28 maggio di ogni anno. I diritti sull’infanzia della Convenzione ONU La Convenzione delle Nazioni Unite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Ilè uno degli aspetti che caratterizzano in maniera indelebile la nostra infanzia e non solo. Questo è uno dei motivi per cui l’Onu ha istituito unadedicata proprio al diritto al, il 28. Lamondiale delil 28Il 281998 è stata istituita ladel. L’idea in questione è stata proposta dal presidente dell’Associazionedelle ludoteche (ITLA) Freda Kim. La proposta è stata approvata nello stesso anno dalle Nazioni unite, che hanno fissato la ricorrenza il 28di ogni anno. I diritti sull’infanzia della Convenzione ONU La Convenzione delle Nazioni Unite ...

