Ida Platano | chi è | vita privata | ex marito | figlio | negozio Glamour | Uomini e Donne

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 maggio 2022) Idaè una famosa hair stylist che sta cercando di inserirsi nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi reality televisivi. Ha unin provincia di Brescia che è molto conosciuto. Ida, chi è:Idaè originaria della Sicilia ed è nata nel 1982. Si trasferisce da giovanissima a Brescia per seguire un suo amore anche contro la volontà dei genitori. Poi a solo 18 anni si è sposata per poi dedicarsi alla sua attività professionale da parrucchiera principalmente. Ida: exSi è sposata all’età di 18 anni ma il matrimonio è durato dieci anni. All’età di 30 anni rimane incinta di un bambino che si chiama Samuele. Tuttavia, il compagno con cui si frequentava decide di non ...