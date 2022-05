I russi sfondano nel Donbass, e Zelensky ammette: "Situazione difficile" (Di sabato 28 maggio 2022) Truppe russe e cecene combattono oramai all'interno di Severodonetsk: la città risulta circondata, Kiev non esclude una ritirata Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Truppe russe e cecene combattono oramai all'interno di Severodonetsk: la città risulta circondata, Kiev non esclude una ritirata

