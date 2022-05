I russi pensano ad un processo (politico) 'Norimberga 2 - 0' contro gli ucraini catturati nel Donbass (Di sabato 28 maggio 2022) Criminali di guerra che processano altri criminali di guerra. Sublime. Del resto da sempre chi vince la guerra divide gli altri tra buoni e cattivi senza guardare alla proprie nefandezze. I russi e le ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) Criminali di guerra che processano altri criminali di guerra. Sublime. Del resto da sempre chi vince la guerra divide gli altri tra buoni e cattivi senza guardare alla proprie nefandezze. Ie le ...

Advertising

lucerruti : RT @lucerruti: @repubblica Anche perché per arrivare a Mosca oggi qualcuno (i servizi segreti russi) ce lo deve portare. Il che porta a chi… - lucerruti : @repubblica Anche perché per arrivare a Mosca oggi qualcuno (i servizi segreti russi) ce lo deve portare. Il che po… - GisellaGozzi : @AlfioKrancic Tale Sattanino non sa cosa pensano gli italiani di Giggino. Dico solo che i russi sono stati delicati… - dangobb : @VanDerSara_1 Passa le coordinate ai russi, ci pensano loro ???? - a_lambardi : @Penny73070896 @carlottasiani1 Ai russi non interessa poi molto cosa pensano gli USA, sono pragmatici e guardano all'obbiettivo -