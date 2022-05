I funerali del 15enne palestinese ucciso dai soldati israeliani (Di sabato 28 maggio 2022) Nel villaggio di Al - Khader, vicino a Betlemme, in Cisgiordania, sono stati celebrati i funerali di Zayd Mohammed Ghouneim, un ragazzo palestinese ucciso da una pattuglia di soldati isrealiani. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Nel villaggio di Al - Khader, vicino a Betlemme, in Cisgiordania, sono stati celebrati idi Zayd Mohammed Ghouneim, un ragazzoda una pattuglia diisrealiani. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, l'agente di scorta di Giovanni Falcone lancia in un'intervista un nuovo… - twitafi : RT @mariolavia: Inconcepibile che ai funerali di De Mita non ci fosse nessuno del Pd. Vergognosa anche l’assenza dei presidenti delle Camere - settimiobro : RT @mariolavia: Inconcepibile che ai funerali di De Mita non ci fosse nessuno del Pd. Vergognosa anche l’assenza dei presidenti delle Camere - SilvioFappani : RT @mariolavia: Inconcepibile che ai funerali di De Mita non ci fosse nessuno del Pd. Vergognosa anche l’assenza dei presidenti delle Camere - cartagineant : RT @mariolavia: Inconcepibile che ai funerali di De Mita non ci fosse nessuno del Pd. Vergognosa anche l’assenza dei presidenti delle Camere -