Hockey, Mondiali 2022: Canada e Finlandia volano in finale (Di sabato 28 maggio 2022) Sarà Canada-Finlandia la finalissima dei Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. I primi hanno dominato la sfida contro la Repubblica Ceca, vinta per 6-1 grazie alla doppietta di Cozens e alle reti di Lowey, Johnson, Barzal e Sillinger, che hanno reso inutile quella iniziale di Krejci. Più equilibrio invece tra finlandesi e statunitensi: Schmidt apre e Heiskanen risponde nel primo periodo, altro botta e risposta nel secondo tra Manninen, Farrell e Vatanen, prima delle due reti di Armia e Gaudette nel parziale conclusivo per il 4-3 finale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Saràla finalissima deidisu ghiaccio. I primi hanno dominato la sfida contro la Repubblica Ceca, vinta per 6-1 grazie alla doppietta di Cozens e alle reti di Lowey, Johnson, Barzal e Sillinger, che hanno reso inutile quella iniziale di Krejci. Più equilibrio invece tra finlandesi e statunitensi: Schmidt apre e Heiskanen risponde nel primo periodo, altro botta e risposta nel secondo tra Manninen, Farrell e Vatanen, prima delle due reti di Armia e Gaudette nel parziale conclusivo per il 4-3. SportFace.

