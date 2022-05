Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | Finlandia-USA 4-3 | padroni di casa nella finalissima del torneo!

(Di sabato 28 maggio 2022) Dopo 60 minuti di autentica battaglia, idisuhanno la loro prima finalista: la, che al termine una partita intensissima è riuscita ad avere la meglio per 4-3 sugli Stati Uniti. Alla Nokia Arena di Tampere il match è a dir poco frizzante, la tensione quasi non si sente, le squadre si esprimono al massimo dei loro livelli. Si parte col primo periodo che viene aperto dallo 0-1 americano di Schmidt, dopo un minuto, e viene chiuso dall’1-1 di Heiskanen, a tre giri di lancette dal primo riposo. Il botta e risposta sembra essere il leitmotiv della gara, ancheseconda ripresa. Rete di Manninen al quinto minuto, pareggio di Farrell al settimo per il 2-2.Alla mezz’ora però, ecco arrivare il guizzo finlandese con Vatanen: c’è il punto del 3-2 con ...

E' il momento di andarsi a prendere la finalissima. Ai Mondiali 2022 di hockey su ghiaccio, in corso di svolgimento, ora, nella sede unica di Tampere, è il momento delle semifinali: Finlandia - USA e Repubblica Ceca - Canada. In questo 28 maggio saranno infatti 2 le partite ...