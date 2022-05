Hindley ipoteca il trionfo al Giro, la tappa va a Cova (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Sono Alessandro Covi e Jai Hindley gli assoluti protagonisti della ventesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Belluno-Marmolada che ha sconvolto e, con ogni probabilità, deciso l'esito della corsa rosa a favore del 26enne di Perth. La prima impresa è di marca italiana, con la fuga solitaria del 23enne varesino di UAE Team Emirates, capace di far sua prima la Cima Coppi sul Passo Pordoi e poi di tagliare il traguardo in solitario sulla Marmolada. Ci avevano provato a ricucire lo strappo lo sloveno Domen Novak (Bahrain Victorious) e l'altro italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ma alla fine devono accontentarsi della seconda e terza posizione, rispettivamente con 32 e 37 secondi di svantaggio. "Aspettavo questa giornata dall'anno scorso, quando ci sono andato vicino. Quest'anno sono partito con l'obiettivo di vincere una ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Sono Alessandro Covi e Jaigli assoluti protagonisti della ventesimadeld'Italia 2022, la Belluno-Marmolada che ha sconvolto e, con ogni probabilità, deciso l'esito della corsa rosa a favore del 26enne di Perth. La prima impresa è di marca italiana, con la fuga solitaria del 23enne varesino di UAE Team Emirates, capace di far sua prima la Cima Coppi sul Passo Pordoi e poi di tagliare il traguardo in solitario sulla Marmolada. Ci avevano provato a ricucire lo strappo lo sloveno Domen Novak (Bahrain Victorious) e l'altro italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), ma alla fine devono accontentarsi della seconda e terza posizione, rispettivamente con 32 e 37 secondi di svantaggio. "Aspettavo questa giornata dall'anno scorso, quando ci sono andato vicino. Quest'anno sono partito con l'obiettivo di vincere una ...

