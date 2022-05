“Ha lottato con coraggio” Morto a 9 anni tra le braccia della mamma | Leonardo ucciso da un male incurabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 maggio 2022) Una malattia terribile che in sei mesi gli ha tolto ogni speranza. Aveva solo 9, era un bambino sorridente vivace, amante del calcio come il papà. Frequentava la quarta elementare alla scuola primaria Rita Levi-Montalcini di Concordia Sagittaria. “Bravo, diligente, allegro. Giocava con i Pulcini del Concordia”: sotto choc compagni di scuola e insegnanti. La morte del piccoloRizzetto ha sconvolto la comunità. Il papà di Leo, Giorgio Rizzetto, direttore calcistico ed ex giocatoreJulia Sagittaria di Concordia. Lo scorso autunno è arrivata la terribile diagnosi: al bambino è stato diagnosticato diagnosticava un glioma, un tumore al cervello già in fase avanzata. Poi sono stati effettuati altri esami per monitorare lo stato di salute diRizzetto che non aveva mai manifestato alcun disturbo ...