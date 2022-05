Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Non abbiamo alternativa all’Ue”. Test di Mosca per missile ipersonico. Europa valuta missione navale per sbloccare il grano. Putin cancella limite d’età per militari (Di sabato 28 maggio 2022) Lukashenko: «Ai confini situazione non facile ma la BieloRussia si difenderà». Trump attacca Biden: «Inviamo miliardi ma ma non salviamo le nostre scuole». L’aviazione Ucraina distrugge 3 bersagli aerei e un gruppo tattico. Gli Usa invieranno lanciarazzi mobili a lungo raggio. Salvini in Russia, è polemica. Gelo di Palazzo Chigi Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) Lukashenko: «Ai confini situazione non facile ma la Bielosi difenderà». Trump attacca Biden: «Inviamo miliardi ma ma non salviamo le nostre scuole». L’aviazionedistrugge 3 bersagli aerei e un gruppo tattico. Gli Usa invieranno lanciarazzi mobili a lungo raggio. Salvini in, è polemica. Gelo di Palazzo Chigi

Advertising

martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei , la #guerra più brutta di tutte. Quella della #Russia contro i bambini ucraini: uccisi, dep… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - Rosanna32644654 : @ilruttosovrano Non avrei mai pensato che qualcuno, che non avesse un ruolo istituzionale adeguato (presidente del… - stachanov2022 : La #guerra in #Ucraina ferma la scienza.Le sanzioni alla #Russia interrompono studi scientifici e collaborazioni in… -