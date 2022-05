Guerra in Ucraina, quanto potrebbe costare ad ogni famiglia italiana? (Di sabato 28 maggio 2022) La Guerra in Ucraina ha riportato l'orrore di un conflitto nel cuore dell'Europa. Oltre alla terribile sensazione di avere un territorio solcato da carri armati non troppo lontano da casa, questo ha generato conseguenze economiche non di poco conto. Molto interessante in tal senso è la rilevazione fatta dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre che ha riassunto alcuni dati che danno l'idea di quello che potrebbe essere l'impatto del conflitto sulle tasche degli italiani. Guerra in Ucraina, la perdita di potere d'acquisto per le famiglie Si ipotizza che ogni famiglia italiana potrebbe registrare una perdita di potere d'acquisto pari a 929 euro. La rilevazione ha fornito anche quelle che potrebbero essere le stime per le ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 28 maggio 2022) Lainha riportato l'orrore di un conflitto nel cuore dell'Europa. Oltre alla terribile sensazione di avere un territorio solcato da carri armati non troppo lontano da casa, questo ha generato conseguenze economiche non di poco conto. Molto interessante in tal senso è la rilevazione fatta dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre che ha riassunto alcuni dati che danno l'idea di quello cheessere l'impatto del conflitto sulle tasche degli italiani.in, la perdita di potere d'acquisto per le famiglie Si ipotizza cheregistrare una perdita di potere d'acquisto pari a 929 euro. La rilevazione ha fornito anche quelle chero essere le stime per le ...

