Grande Fratello | vi ricordate l’esplosiva Serena vincitrice nel 2004? Ecco che fine ha fatto

Leggi su esclusiva

(Di sabato 28 maggio 2022) Uscì vittoriosa dalla casa più spiata d’Italia. Quella vittoria, ovviamente, le apre le porte della televisione.cosa fa oggi Non rispondeva ai canoni del sex symbol, ma con il suo atteggiamento sbarazzino piaceva molto. E per un determinato periodo è riuscita a farsi notare anche in televisione. Stiamo parlando diGaritta, divenuta famosa vincendo il. Ma sapete chehaGaritta ai tempi del(web source)Laureata in Scienze motorie all’Università degli Studi di Genova, nel 2003 mentre lavorava come istruttrice di fitness in una palestra genovese viene scoperta da un talent scout che cercava volti nuovi per la nuova edizione del reality show...