Grande Fratello, Mary Falconieri diventa mamma: La felicità dell'ex di Giovanni Angiolini (Di sabato 28 maggio 2022) Mary Falconieri dà alla luce la sua prima figlia, Giulia. Ecco chi è il padre della bambina, l'attuale marito dell'ex di Giovanni Angiolini. Leggi su comingsoon (Di sabato 28 maggio 2022)dà alla luce la sua prima figlia, Giulia. Ecco chi è il padrea bambina, l'attuale marito'ex di

Advertising

vogliosolot3 : Tommaso Zorzi ha le sue insicurezze, i suoi periodi no, al grande fratello l’abbiamo visto un po’ tutti e c’è chi g… - blanchsdelrey : quello che voi non capite è che qua nessuno sta mettendo AH su un piedistallo perché è evidente che in questa stori… - Bejje77 : @M_gabanelli Ma ai cittadini je nteressa come finisce il grande fratello, il campionato, ed essere retwittati. Sono… - Aretnutorn12 : @MorMattia Dal grande fratello a #italiaputridaemorta è un secondo - BriffaMichael : @acmilan @MilanEye 15 anni, mio fratello 5 mesi e mio padre 42 anni. Questo foto subito dopo la partita!!! Forza Gr… -