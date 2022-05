GP Italia | Libere 3 MotoGP | primeggia Bagnaia nella terza sessione

(Di sabato 28 maggio 2022) Il Mugello sta calamitando le attenzioni di tutti gli appassionati della. Il GPha mandato in scena anche le3 dopo la giornata di ieri che ha visto le prime due sessioni di prove in pista. Unno in sella ad una moto tricolore è davanti a tutti: Francescosu Ducati è riuscito a staccare il miglior temposfida cronometrata che si è conclusa poco fa. È un podio tuttono con Aleix Espargarò che ha portato sul secondo gradino Aprilia, mentre Luca Marini si è preso il terzo posto con VR46 Mooney Racing Team. Bene anche il compagno di squadra del fratello del Dottore che si è posizionato in quinta posizione davanti ad Enea Bastianini. Solo decimo, invece, il campione del mondo Fabio Quartararo. GP, ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Mugello (GP Italia): Libere 3 a Bagnaia. 2° A. Espargaró, 3° Marini. I RISULTATI - SkySportMotoGP : MotoGP, Mugello (GP Italia): Libere 3 a Bagnaia. 2° A. Espargaró, 3° Marini. I RISULTATI #SkyMotori #SkyMotoGP… - Luxgraph : MotoGp, Gp Italia: Ducati e Aprilia protagoniste nelle libere 3, Bagnaia davanti a Espargaro… - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | GP Italia – Prove libere 3: Bagnaia vola al Mugello #ItalianGP #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #MotoGP | GP Italia – Prove libere 3: Bagnaia vola al Mugello #ItalianGP #F1inGenerale -

cominciato il sabato del Gran Premio d'2022 per la Moto3, con la terza sessione di proveche ha stabilito la classifica definitiva della combinata e la conseguente divisione tra i quattordici piloti che accedono direttamente ...Il Motomondiale 2022 ha visto proseguire oggi, sabato 28 maggio, il fine settimana del GP d', con la terza ed ultima sessione delle proveche si sono disputate al Circuito del Mugello, valida per la ottava tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il quadro ...13.43 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione ...Alle 12.20 la festa per il ritiro del 46 di Rossi, domani alle 14 la gara di MotoGP. Marquez 21°, Quartararo direttamente in Q2 con il 10° tempo. E al secondo posto c'è l'Aprilia di Espargaró. Tutto l ...