Giugliano | domani prima sfida poule scudetto Annunciato il nuovo disse

Advertising

cronachecampane : Terra fuochi, il sindaco di Giugliano: domani vertice in Prefettura #giugliano #terradeifuochi - anteprima24 : ** Terra dei Fuochi, #Sindaco di #Giugliano: 'Domani #Vertice in #Prefettura' ** - Katiusc75770040 : Domani le nostre fantastiche ragazze lotteranno contro la Roma per la conquista di un trofeo da mettere in bacheca,… - ottochannel : Domani a #0825 il vice allenatore del Monterosi, Guido Di Deo, e gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito… -

ilmattino.it

Il, promosso in Serie C e con gli impegni Scudetto da disputare, non ha impattato al ...torniamo ad allenarci per farci trovare pronti'. ...Il Sassari Calcio Latte Dolcegioca ad Arzachena, il Carbonia ospita il Gladiator. Per tutte ... le partite Muravera - Aprilia e Cynthialbalonga -Prime mosse di mercato per la prossima stagione in casa Giugliano, fresco di promozione in serie C. La società ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Amodio, ex Sorrento, ...ROMA. Ieri pomeriggio il Giugliano ha chiuso il proprio campionato con una brusca sconfitta sul campo della Cynthialbalonga, dopo giorni ...