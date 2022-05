(Di sabato 28 maggio 2022)iltorna subito in campo. Al De Cristofaro, ore 17, la formazione gialloblu riceve un’altra neo promossa: l’Audace Cerignola, vincitrice del girone H. Quello con i pugliesi guidati dall’ex calciatore che ha vestito anche la maglia del Napoli, Michele Pazienza, è ladella: torneo che vedràrsi in triangolari la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Giugliano domani prima sfida poule scudetto. Annunciato il nuovo disse - #Giugliano #domani #prima #sfida - cronachecampane : Terra fuochi, il sindaco di Giugliano: domani vertice in Prefettura #giugliano #terradeifuochi - anteprima24 : ** Terra dei Fuochi, #Sindaco di #Giugliano: 'Domani #Vertice in #Prefettura' ** -

... dovra' comparireo martedi' mattina - con il suo legale di fiducia, Nunzio Mallardo - davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo. Intanto i carabinieri della compagnia di, ...... rapina aggravata, porto e detenzione abusiva d'arma, dovrà comparireo martedì mattina - ... I carabinieri della compagnia di, insieme ai colleghi della stazione di Qualiano, hanno ...Ottimismo per il prosieguo. Il successo di oggi contro un’avversario di tutto rispetto, infonde grande ottimismo per il prosieguo del Giugliano in questa poule scudetto Al 77' il Giugliano ha trovato ...Arriva il comunicato dei Tigrotti attraverso i canali ufficiali, annunciato il direttore tecnico del club in vista della Serie C ...