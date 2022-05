Giroud: «Spero di giocare il terzo Mondiale, avrò 36 anni, sarebbe l’ultimo» (Di sabato 28 maggio 2022) L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato un’intervista a Europe1 Sport in cui parla dello scudetto vinto con i rossoneri. “Sono felice. Dieci anni dopo il Montpellier è solo felicità. Una bella storia, soprattutto perché il Milan l’aspettava da undici anni. La festa è stata all’altezza delle aspettative, in tutti questi anni, per i tifosi. Ci sono stati grandissimi giocatori che sono passati dal Milan. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo scudetto, undici anni dopo con giocatori esperti come Ibrahimovic, è fantastico. Sono stati momenti incredibili. Abbiamo fatto una grande stagione, siamo stati premiati per tutti i nostri sforzi. Stiamo entrando nella storia del Milan. Ce l’abbiamo fatta e stiamo entrando nella leggenda del club. Siamo ancora lontani dai big ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) L’attaccante del Milan, Olivier, ha rilasciato un’intervista a Europe1 Sport in cui parla dello scudetto vinto con i rossoneri. “Sono felice. Diecidopo il Montpellier è solo felicità. Una bella storia, soprattutto perché il Milan l’aspettava da undici. La festa è stata all’altezza delle aspettative, in tutti questi, per i tifosi. Ci sono stati grandissimi giocatori che sono passati dal Milan. Ma è motivo di orgoglio aver contribuito alla costruzione di questo scudetto, undicidopo con giocatori esperti come Ibrahimovic, è fantastico. Sono stati momenti incredibili. Abbiamo fatto una grande stagione, siamo stati premiati per tutti i nostri sforzi. Stiamo entrando nella storia del Milan. Ce l’abbiamo fatta e stiamo entrando nella leggenda del club. Siamo ancora lontani dai big ...

