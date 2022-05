Giro d’Italia 2022, tappa di oggi Belluno-Marmolada: altimetria, favoriti, programma, tv. Sfida tra i migliori tre (Di sabato 28 maggio 2022) Ultima frazione in linea per il Giro d’Italia 2022: oggi in scena la Belluno-Marmolada, ventesima tappa, dove si potrà decidere chi vincerà il Trofeo Senza Fine. Andiamo a scoprirla con percorso, altimetria, programma e favoriti. PERCORSO Tappone dolomitico da 168 km, palcoscenico ideale per decidere le sorti di questo Giro d’Italia. La tregua durerà pochissimo, già nei primi chilometri i corridori dovranno affrontare lo strappetto di S. Gregorio nelle Alpi, dopo il quale la strada comincerà lentamente a salire. Il primo GPM di giornata, il Passo San Pellegrino, teoricamente misurerà 9,6 km, ma in realtà la strada sarà all’insù molto più a lungo. Il secondo GPM sarà anche la Cima ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Ultima frazione in linea per ilin scena la, ventesima, dove si potrà decidere chi vincerà il Trofeo Senza Fine. Andiamo a scoprirla con percorso,. PERCORSO Tappone dolomitico da 168 km, palcoscenico ideale per decidere le sorti di questo. La tregua durerà pochissimo, già nei primi chilometri i corridori dovranno affrontare lo strappetto di S. Gregorio nelle Alpi, dopo il quale la strada comincerà lentamente a salire. Il primo GPM di giornata, il Passo San Pellegrino, teoricamente misurerà 9,6 km, ma in realtà la strada sarà all’insù molto più a lungo. Il secondo GPM sarà anche la Cima ...

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - Antonel03012517 : Giro D Italia 2009 stage 12 - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI al Giro d'Italia con la nuova campagna #rispettiamoci sulla sicurezza stradale) è… -