Giro d’Italia 2022 | risultati ed ordine d’arrivo ventesima tappa | Covi doma la Marmolada | Hindley si prende la Rosa

La Marmolada ribalta il Giro d'Italia. Alessandro Covi, in fuga solitaria per oltre 50 km, vince la ventesima tappa della 105ª edizione del Giro d'Italia, da Belluno al Passo Fedaia, dopo 167 km di pura passione. Scattato proprio all'inizio del passo Pordoi, Covi se ne va da solo e riesce a guadagnare fino a 2'30" sui suoi compagni d'avventura in fuga dal mattino con lui. Sull'ultima salita, nonostante il tentativo di Domen Novak e Giulio Ciccone, rispettivamente secondo e terzo di tappa, Covi non si fa prendere dalla frenesia e si gestisce alla grande, andando a conquistare la sua terza vittoria stagionale e senza dubbio la più importante. Dietro, la classifica per la maglia

