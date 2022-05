Giro d’Italia 2022, pagelle ventesima tappa: imprese di Covi che vince la tappa e di Hindley che prende la maglia rosa! (Di sabato 28 maggio 2022) La ventesima tappa del Giro d’Italia 2022 (Belluno-Passo Fedaia (Marmolada, 168 km) vede la vittoria di Alessandro Covi che si impone al termine di una lunga fuga, prima in compagnia degli altri fuggitivi e poi per gli ultimi 53 chilometri in solitaria. Al secondo posto si piazza Domen Novak a 32 secondi dal vincitore, che anticipa di 5 secondi Giulio Ciccone.Jai Hindley ribalta il Giro e si prende la maglia rosa arrivando sesto a 2’30’’ da Covi, anticipando di 49 secondi Mikel Landa, ma soprattutto di 1’28’’ Richard Carapaz. Con la sola cronometro di Verona da disputare ora l’australiano precede di 1’25’’ l’ecuadoregno e di 1’51’’ Landa. Non cambiano le altre posizioni della Top 10 ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ladel(Belluno-Passo Fedaia (Marmolada, 168 km) vede la vittoria di Alessandroche si impone al termine di una lunga fuga, prima in compagnia degli altri fuggitivi e poi per gli ultimi 53 chilometri in solitaria. Al secondo posto si piazza Domen Novak a 32 secondi dal vincitore, che anticipa di 5 secondi Giulio Ciccone.Jairibalta ile silarosa arrivando sesto a 2’30’’ da, anticipando di 49 secondi Mikel Landa, ma soprattutto di 1’28’’ Richard Carapaz. Con la sola cronometro di Verona da disputare ora l’australiano precede di 1’25’’ l’ecuadoregno e di 1’51’’ Landa. Non cambiano le altre posizioni della Top 10 ...

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - Ghigo_07 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adesso! #Gi… - infoitsport : Giro d’Italia, ventesima tappa: impresa Covi sulla Marmolada, Hindley si prende la maglia rosa - Sportmediaset -