Giro d’Italia 2022, la crisi nera di Richard Carapaz. L’ecuadoriano si pianta sulla Marmolada, crollo inatteso (Di sabato 28 maggio 2022) Alla fine il ribaltone è arrivato sulla Marmolada. Fino agli ultimi tre chilometri dell’ultima tappa in linea del Giro d’Italia 2022 sembrava esserci il nome di Richard Carapaz sul Trofeo Senza Fine, invece L’ecuadoriano della Ineos-Grenadiers ha vissuto una crisi inattesa, con la sua maglia rosa che, pedalata dopo pedalata, gli è stata portata via con estremo merito da Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). In quello che doveva essere il vero e proprio tappone della Corsa Rosa, per lungo tempo si è assistito al solito copione visto in queste tre settimane: il gruppo che se l’è presa comoda su Passo San Pellegrino e Passo Pordoi, con la Bahrain-Victorious a fare un’andatura non troppo forte, tanto che in pochissimi si sono staccati prima ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Alla fine il ribaltone è arrivato. Fino agli ultimi tre chilometri dell’ultima tappa in linea delsembrava esserci il nome disul Trofeo Senza Fine, invecedella Ineos-Grenadiers ha vissuto unainattesa, con la sua maglia rosa che, pedalata dopo pedalata, gli è stata portata via con estremo merito da Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). In quello che doveva essere il vero e proprio tappone della Corsa Rosa, per lungo tempo si è assistito al solito copione visto in queste tre settimane: il gruppo che se l’è presa comoda su Passo San Pellegrino e Passo Pordoi, con la Bahrain-Victorious a fare un’andatura non troppo forte, tanto che in pochissimi si sono staccati prima ...

