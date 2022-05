Giro d’Italia 2022, Covi vince 20esima tappa: Hindley nuova maglia rosa (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Alessandro Covi vince in solitaria la 20esima tappa, l’ultima in linea, del Giro d’Italia 2022, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno) di 168 chilometri. Jai Hindley è la nuova maglia rosa. L’australiano della Nora Hansgrohe con un attacco nel finale della 20esima tappa, in prossimità dell’arrivo al Passo Fedaia, sfila il simbolo del comando all’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz, ipotecando la vittoria nella corsa rosa. Domani 21esima e ultima frazione a Verona, con una cronometro individuale di 17,4 km. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Alessandroin solitaria la, l’ultima in linea, del, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno) di 168 chilometri. Jaiè la. L’australiano della Nora Hansgrohe con un attacco nel finale della, in prossimità dell’arrivo al Passo Fedaia, sfila il simbolo del comando all’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz, ipotecando la vittoria nella corsa. Domani 21esima e ultima frazione a Verona, con una cronometro individuale di 17,4 km. Funweek.

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Eurosport_IT : Covi transita per primo sul Pordoi e conquista la Cima Coppi in questo Giro d'Italia! Alè Alessandro! ????????… - tribuna_treviso : [IL VIDEO] Luca da Scomigo (Conegliano) fra due settimane si sposa. E sono gli ultimi giorni di 'libertà' - tvdellosport : GIRO D’ITALIA, ALESSANDRO COVI VINCE LA 20^ TAPPA Alessandro Covi, ha conquistato la 20^ tappa del Giro d’Italia,… -