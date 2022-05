Giro d’Italia 2022, Covi dopo la Belluno-Marmolada: “Spero sia la prima di tante vittorie” (Di sabato 28 maggio 2022) “Una giornata che volevo arrivasse dall’anno scorso, quando ci sono andato vicino. Quest’anno sono partito con l’obiettivo di vincere una tappa, non so se è quella regina, ma è una bellissima tappa. Sono partito scherzando e dicendo di vincere la Cima Coppi, non avendo da aspettare nessuno perché Almeida è andato a casa per il Covid, allora sono andato dritto sino all’arrivo”. Queste le parole di Alessandro Covi, vincitore della ventesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Belluno-Marmolada. “Spero sia la prima di tante vittorie – prosegue alla Rai il corridore di UAE Team Emirates -, ho fatto di testa mia e l’ho gestita come ho deciso io”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Una giornata che volevo arrivasse dall’anno scorso, quando ci sono andato vicino. Quest’anno sono partito con l’obiettivo di vincere una tappa, non so se è quella regina, ma è una bellissima tappa. Sono partito scherzando e dicendo di vincere la Cima Coppi, non avendo da aspettare nessuno perché Almeida è andato a casa per ild, allora sono andato dritto sino all’arrivo”. Queste le parole di Alessandro, vincitore della ventesima tappa del, la. “sia ladi– prosegue alla Rai il corridore di UAE Team Emirates -, ho fatto di testa mia e l’ho gestita come ho deciso io”. SportFace.

Advertising

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Eurosport_IT : Covi transita per primo sul Pordoi e conquista la Cima Coppi in questo Giro d'Italia! Alè Alessandro! ????????… - tribuna_treviso : [IL VIDEO] Luca da Scomigo (Conegliano) fra due settimane si sposa. E sono gli ultimi giorni di 'libertà' - tvdellosport : GIRO D’ITALIA, ALESSANDRO COVI VINCE LA 20^ TAPPA Alessandro Covi, ha conquistato la 20^ tappa del Giro d’Italia,… -