Giro d'Italia 2022, Alessandro Covi da solo sulla Marmolada! Hindley stacca tutti ed è maglia rosa, crisi nera per Carapaz! (Di sabato 28 maggio 2022) Abbiamo dovuto attendere la ventesima ed ultima tappa in linea, ma finalmente la battaglia tra i big c'è stata: Jai Hindley sulla Marmolada è andato a prendersi la maglia rosa strappandola dalle spalle di Richard Carapaz e mettendo un piede e mezzo sul gradino più alto del podio del Giro d'Italia 2022 in vista della cronometro di domani a Verona. La vittoria nella ventesima frazione è andata ad un eccezionale Alessandro Covi: l'aveva sfiorata due volte lo scorso anno, è arrivato su un percorso complicatissimo quest'oggi. Prima parte di gara molto veloce, bagnata anche da qualche goccia di pioggia. Dopo diversi tentativi è andata via la fuga di giornata, all'attacco Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ...

