Giro d’Italia 2022 | Alessandro Covi conquista la Cima Coppi! Primo sul Pordoi | la vetta più alta

Alessandro Covi ha conquistato la Cima Coppi del Giro d'Italia 2022. Il ciclista della UAE Emirates è transitato per Primo in Cima al Passo Pordoi, la montagna più alta di questa edizione della Corsa Rosa con i suoi 2.236 metri s.l.m. Il 23enne è entrato nella fuga di giornata dalla lunga distanza e poi sulle rampe della salita ha allungato sugli altri compagni di attacco, riuscendo a passare in solitaria su quella che viene soprannominata la Terrazza delle Dolomit, con 1'30" di vantaggio sugli inseguitori. Si tratta di un risultato di assoluto prestigio. La vetta più alta del percorso viene riconosciuta con questo titolo in memoria del celeberrimo Campionissimo.

