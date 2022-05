Giovanni Ginobili | il pioniere della marchigianità Ecco come ha tramandato le tradizioni della regione

Advertising

CarlinoMacerata : Oggi Petriolo ricorda Giovanni Ginobili a 130 anni dalla nascita -

il Resto del Carlino

Marco Belinelli diventa con Manul'unico bianconero ad aver vinto lo scudetto in Italia e ...comunque quel cordone ombelicale che lo legava alla città e soprattutto alla sua Sanin ...Sono le credenziali che hanno fatto di, pioniere in Italia nella raccolta dei canti popolari, un riferimento per le scienze demo - etno - antropologiche, per l'etnomusicologia, ma ... Oggi Petriolo ricorda Giovanni Ginobili a 130 anni dalla nascita PETRIOLO - Maestro elementare e musicista per diletto, poeta ed autore di musica sacra e di operette, letterato ed appassionato di folklore, di tradizioni e di dialetto maceratese e marchigiano. Sono.Petriolo celebra figura e opera di Giovanni Ginobili, in occasione del 130esimo anniversario della nascita. Nannì de lu Cònde, come i concittadini chiamavano Ginobili, col blocchetto degli appunti par ...