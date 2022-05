Ginnastica ritmica, Assoluti 2022: Sofia Raffaeli è la nuova campionessa italiana (Di sabato 28 maggio 2022) Sofia Raffaeli si aggiudica la 52ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica ritmica. Al PalaGhiaccio di Folgaria, l’agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato trionfa nell’All Around con il punteggio complessivo di 134.400, frutto di quattro esecuzioni eccezionali, tutte oltre il muro del 30 (34.700 cerchio, 33.600 palla, 34.400 clavette e 31.700 al nastro). La 18enne chiude davanti alla tre volte assoluta (nel 2018, 2020 e 2021) Milena Baldassarri, seconda a quota 126.100, anche lei dopo quattro esercizi di livello mondiale (30.000 cerchio, 31.950 palla, 32.250 clavette e 31.900 nastro) e il miglior parziale al nastro. Terzo posto per Sofia Maffeis della Polisportiva Varese con il totale di 112.750 (27.450 cerchio, 29.550 palla, 27.000 clavette e 28.750 nastro), mentre la vice ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022)si aggiudica la 52ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di. Al PalaGhiaccio di Folgaria, l’agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato trionfa nell’All Around con il punteggio complessivo di 134.400, frutto di quattro esecuzioni eccezionali, tutte oltre il muro del 30 (34.700 cerchio, 33.600 palla, 34.400 clavette e 31.700 al nastro). La 18enne chiude davanti alla tre volte assoluta (nel 2018, 2020 e 2021) Milena Baldassarri, seconda a quota 126.100, anche lei dopo quattro esercizi di livello mondiale (30.000 cerchio, 31.950 palla, 32.250 clavette e 31.900 nastro) e il miglior parziale al nastro. Terzo posto perMaffeis della Polisportiva Varese con il totale di 112.750 (27.450 cerchio, 29.550 palla, 27.000 clavette e 28.750 nastro), mentre la vice ...

Advertising

sportface2016 : #Ginnasticaritmica, #Assoluti 2022: Sofia #Raffaeli è la nuova campionessa italiana - glaresta : Sono stato davvero contento di rispondere all’invito del Presidente Regionale pugliese del @csipuglia per partecipa… - adventureisout_ : per caso c'è un gruppo telegram di appassionati di ginnastica ritmica? ?? #Italgym - sunflowers__28 : @jealousyxliv non ci alleniamo nella stessa palestra io faccio ginnastica ritmica quindi le gare sono individuali m… - XedraXZX : Per la prima volta nella storia,le ragazze della ginnastica ritmica dell'#Ucraina,sono uscite dalla propria Nazione… -