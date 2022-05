Giardino di Roma, dal 30 maggio sarà attivo il nuovo percorso della linea notturna nMe (Di sabato 28 maggio 2022) Ostia – Dalla sera di lunedì 30 maggio sarà operativo il nuovo percorso della linea nME che entrerà fin dentro il quartiere Giardino di Roma. I residenti potranno finalmente utilizzare il bus notturno in sicurezza. “Ha vinto la buona politica, hanno vinto i cittadini del territorio di Giardino di Roma che hanno vissuto sulla loro pelle quanto possa essere faticoso ottenere una soluzione di semplice buonsenso”. Queste le parole di Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione LL.PP e Mobilità del X Municipio. “Le vetture della linea notturna provenienti dai due capolinea (Cristoforo Colombo e Piazza Venezia) entreranno infatti dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022) Ostia – Dalla sera di lunedì 30operativo ilnME che entrerà fin dentro il quartieredi. I residenti potranno finalmente utilizzare il bus notturno in sicurezza. “Ha vinto la buona politica, hanno vinto i cittadini del territorio didiche hanno vissuto sulla loro pelle quanto possa essere faticoso ottenere una soluzione di semplice buonsenso”. Queste le parole di Leonardo Di Matteo, PresidenteCommissione LL.PP e Mobilità del X Municipio. “Le vettureprovenienti dai due capo(Cristoforo Colombo e Piazza Venezia) entreranno infatti dalla ...

