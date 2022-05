Giappone, libera l’imperatrice del terrore. Dopo 20 anni Fusako Shigenobu ha lasciato la prigione (Di sabato 28 maggio 2022) Ea stata arrestata nel 2000 nel suo paese natale dove era tornata illegalmente Dopo aver vissuto per trent’anni all’estero. Fusako Shigenobu, la fondatrice dell’Armata rossa Giapponese (Jra), un movimento che seminava terrore negli anni ’70 e ’80 in nome della causa palestinese, è stata rilasciata oggi Dopo aver scontato una pena detentiva di 20 anni in Giappone. Quella che oggi ha 76 anni e che un tempo era soprannominata la Regina rossa o l’imperatrice del terrore aveva proclamato lo scioglimento della Jra dalla sua cella nel 2001. La Shigenobu ha lasciato la prigione dove era detenuta a Tokyo in un’auto nera con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Ea stata arrestata nel 2000 nel suo paese natale dove era tornata illegalmenteaver vissuto per trent’all’estero., la fondatrice dell’Armata rossase (Jra), un movimento che seminavanegli’70 e ’80 in nome della causa palestinese, è stata rilasciata oggiaver scontato una pena detentiva di 20in. Quella che oggi ha 76e che un tempo era soprannominata la Regina rossa odelaveva proclamato lo scioglimento della Jra dalla sua cella nel 2001. Lahaladove era detenuta a Tokyo in un’auto nera con ...

