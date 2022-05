Gianni Sperti | confessione spiazzante sulla sua vita privata | “Sono…”

(Di sabato 28 maggio 2022)e lache ha spiazzato i fan. Le parole dell’ex ballerino non sono passate inosservate Da anni ormaiè uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. La sua presenza fissa come opinionista di Uomini e Donne è sempre più apprezzata dai telespettatori che approvano il suo modo di esprimersi durante le puntate della storica trasmissione di Canale 5.durante una puntata di Uomini e Donne (Foto Instagram)Prima ancora di ricoprire il ruolo di opinionista di Uomini e Donne,ha lavorato come ballerino in altri programmi. Sul tramonto degli anni ’90, infatti, ha fatto parte del cast di Buona Domenica e, dal 2006 al 2009, anche del corpo di ballo dei professionisti di ...

Prima, però, di far entrare le due signore, Maria De Filippi eraccontano a Tina Cipollari delle scuse che Fabio le fatto durante la sfilata maschile a cui lei non ha assistito perchè ...Nel frattempo, Platano ha lasciato lo studio non riuscendo a sopportare il voltafaccia di Riccardo mentreattacca il cavaliere chiedendo maggior chiarezza. Dopo aver invitato Riccardo a ...Gianni Sperti e la confessione che ha spiazzato i fan. Le parole dell’ex ballerino non sono passate inosservate Da anni ormai Gianni Sperti è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. L ...Oggi sulle poltrone rosse degli opinionisti, a Uomini e Donne, ci sono Tina Cipollari e Gianni Sperti. In passato, però, oltre a loro c’era ...