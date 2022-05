Gianluca Vacchi, parla l’ex colf che lo ha denunciato: “Ci tirava addosso delle bottiglie se non trovava le medicine, mai sentito dire così tante parolacce” (Di sabato 28 maggio 2022) “Gianluca Vacchi non mi ha trattato bene, non ha rispettato i miei diritti di lavoratrice. Quando lui cercava le medicine che aveva perso e non trovava più. Ci convocava e noi andavamo in bagno a cercarle. Intanto, mentre noi frugavamo nei cassetti, lui ci lanciava addosso delle bottiglie“. A parlare è Laluna Maricris Bantugon, la colf filippina di 44 anni che ha deciso di denunciare l’imprenditore e influencer per i soprusi che a suo dire ha subito negli anni in cui ha prestato servizio a casa Vacchi, da maggio del 2017 fino a dicembre del 2020. In un’intervista a Repubblica, la donna ha raccontato le angherie e le condizioni di lavoro che le venivano imposte, con “più di 20 ore al giorno” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “non mi ha trattato bene, non ha rispettato i miei diritti di lavoratrice. Quando lui cercava leche aveva perso e nonpiù. Ci convocava e noi andavamo in bagno a cercarle. Intanto, mentre noi frugavamo nei cassetti, lui ci lanciava“. Are è Laluna Maricris Bantugon, lafilippina di 44 anni che ha deciso di denunciare l’imprenditore e influencer per i soprusi che a suoha subito negli anni in cui ha prestato servizio a casa, da maggio del 2017 fino a dicembre del 2020. In un’intervista a Repubblica, la donna ha raccontato le angherie e le condizioni di lavoro che le venivano imposte, con “più di 20 ore al giorno” di ...

