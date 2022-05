Gianluca Vacchi, la colf: "Lavoravo 20 ore al giorno, ci tirava bottiglie contro" (Di sabato 28 maggio 2022) Nuove dichiarazioni shock della domestica che ha fatto causa all'influencer: 'La preparazione dei pasti, dell'abbigliamento o dei bagagli poteva scatenare scatti d'ira e comportamenti aggressivi', si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 maggio 2022) Nuove dichiarazioni shock della domestica che ha fatto causa all'influencer: 'La preparazione dei pasti, dell'abbigliamento o dei bagagli poteva scatenare scatti d'ira e comportamenti aggressivi', si ...

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - repubblica : L'ex colf fa causa alla star dei social Gianluca Vacchi: 'Vessazioni, multe, costretta a ballare a tempo per i suoi… - LucaForlini : RT @FranAltomare: Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imbarazzan… - rotre54 : Gianluca Vacchi uno di quelli che se venisse a mancare ne avremmo solo vantaggi. -