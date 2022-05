Gianluca Vacchi, arriva il video dei dipendenti: ”Qui si lavora e ci si diverte”. I dubbi del web: ”Trovata pubblicitaria” (VIDEO) (Di sabato 28 maggio 2022) Gianluca Vacchi. In un VIDEO che vi proponiamo in fondo a questo articolo, i dipendenti di Gianluca Vacchi decidono di prendere attivamente parte alle polemiche di queste ultime ore a favore del loro datore di lavoro. Ci mettono la faccia e nel VIDEO postato sui social si sono detti “contrariati per quello che hanno letto sui giornali”. Il VIDEO-difesa dello staff di Vacchi Insomma, per chi non avesse seguito la vicenda, i dipendenti della star italiana dei social hanno deciso di contestare la tesi della loro ex collega, la colf 44enne Laluna Maricris Bantugon, che ha trascinato letteralmente l’imprenditore di fronte al tribunale del lavoro. La colf ha chiesto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022). In unche vi proponiamo in fondo a questo articolo, ididecidono di prendere attivamente parte alle polemiche di queste ultime ore a favore del loro datore di lavoro. Ci mettono la faccia e nelpostato sui social si sono detti “contrariati per quello che hanno letto sui giornali”. Il-difesa dello staff diInsomma, per chi non avesse seguito la vicenda, idella star italiana dei social hanno deciso di contestare la tesi della loro ex collega, la colf 44enne Laluna Maricris Bantugon, che ha trascinato letteralmente l’imprenditore di fronte al tribunale del lavoro. La colf ha chiesto un ...

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - Lorenzo32843904 : RT @SalamidaFabio: Quando si confonde la capacità di fare impresa e di innovare con il mito del guadagno facile, si finisce per considerare… - CorriereCitta : Gianluca Vacchi, arriva il video dei dipendenti: ”Qui si lavora e ci si diverte”. I dubbi del web: ”Trovata pubblic… -