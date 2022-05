Genoa | agente Cambiaso | “Su di lui gli occhi di tante squadre italiane ed europee”

(Di sabato 28 maggio 2022) Giovanni Bia,dell’estero del, Andrea, nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del futuro del suo assistito, sul quale ci sarebbero alcuni club di Serie A: “Andrea ha fatto molto bene a Genova, e adesso ci sonoche hanno messo glisu di lui. Napoli? A tutti intesserebbe giocare in club come questo, ma lui in questo momento ha un contratto con ile bisogna parlare con il club rossoblù“. SportFace.

