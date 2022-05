Frasi sulla famiglia tratte dalle più belle canzoni (Di sabato 28 maggio 2022) Il tema della famiglia è stato, da sempre, al centro della letteratura, dell’arte e anche della musica. Sono tantissimi i cantautori che hanno dedicato versi al proprio nucleo di persone care composto dai genitori, dai figli, dai nonni e dai parenti in generale. Come dice un proverbio: “l’unità di una famiglia fa la sua felicità”. Nel focolare domestico si trovano infatti i propri punti di riferimento, il porto accogliente pronto a stringerti in un abbraccio nei momenti di difficoltà e a sorreggerti nelle avversità. Se si sta cercando un modo armonioso per dedicare qualche parola ai propri familiari, con DiLei, trovate una selezione di Frasi con gli aforismi e le citazioni sulla famiglia tratte dalle più belle canzoni e adatte a ogni ... Leggi su dilei (Di sabato 28 maggio 2022) Il tema dellaè stato, da sempre, al centro della letteratura, dell’arte e anche della musica. Sono tantissimi i cantautori che hanno dedicato versi al proprio nucleo di persone care composto dai genitori, dai figli, dai nonni e dai parenti in generale. Come dice un proverbio: “l’unità di unafa la sua felicità”. Nel focolare domestico si trovano infatti i propri punti di riferimento, il porto accogliente pronto a stringerti in un abbraccio nei momenti di difficoltà e a sorreggerti nelle avversità. Se si sta cercando un modo armonioso per dedicare qualche parola ai propri familiari, con DiLei, trovate una selezione dicon gli aforismi e le citazionipiùe adatte a ogni ...

duplikey : Frasi sulla crescita: le migliori citazioni su crescita professionale e personale - guszimmerfrei : @MateldaLete Tra lui e Ferragni...ogni persona, affidabile o meno che sia, ha i propri idoli. Anche se in realtà qu… - RobiC_tw : @simonleboh ... ?? e tutta la loro retorica sulla parte giusta e sbagliata, tutto il costante ripetere a pappardell… - marketingpmi : @Phastidio Credo che non abbiano più il contatto con la realtà. Vivono esclusivamente la loro quindi non riescono a… - giuslillo : La Panella, quella di #La7, perennemente stiracchiata su uno sgabellino, che si occupa a tempo pieno di terminare i… -