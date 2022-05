Francia, orca bloccata nella Senna rischia di morire: stimoli sonori dai droni per guidarla verso il mare (Di sabato 28 maggio 2022) E' iniziata in Francia l'operazione per riportate in mare un'orca finita da giorni nelle acque della Senna . L'animale un maschio di circa 4 metri, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) E' iniziata inl'operazione per riportate inun'finita da giorni nelle acque della. L'animale un maschio di circa 4 metri, la cui salute si sta rapidamente deteriorando, verrà ...

Advertising

Sabrina45125804 : Nella Senna appare un’orca, stupore in Francia. ???? - Piergiulio58 : Orca nella Senna, incredibile avvistamento in Francia. - serenel14278447 : Nella Senna appare un’orca, stupore in Francia - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Nella Senna appare un’orca, stupore in Francia @fulviocerutti @lazampa - cuba98w : RT @lazampa: Nella Senna appare un’orca, stupore in Francia @fulviocerutti @lastampa -