Francesca De Andrè pubblica le foto delle violenze subite | ma sul web frasi choc | “Se lo meritava” FOTO

Un po' di giorni fa, Francesca De Andrè si è aperta ed ha svelato di aver subito delle gravissime violenze fisiche dal suo ex compagno. Dopo aver raccontato in maniera piuttosto dettagliata l'ultima corsa in ospedale, durante la quale la donna era priva di sensi, la protagonista ha deciso anche di mostrare le immagini delle L'articolo proviene da KontroKultura.

