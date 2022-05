Francesca Barra, chi è la moglie di Claudio Santamaria: “Le minacce ci hanno fatto male” (Di sabato 28 maggio 2022) Francesca Barra è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Policoro il 24 settembre del 1978 è la dolce metà di Claudio Santamaria che interpreta “Gaetano” nella miniserie Rino Gaetano-Ma il cielo è sempre più blu. Scopriamo di più sulla bellissima Francesca e sulla loro storia d’amore Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università LUMSA ha deciso di muovere i primi passi nel mondo dell’informazione. Tra i suoi lavori si ricordano scuramente: il ruolo di inviata del Cristina Paroli Live su LA7 e la conduzione su Rai Radio 1 del programma La bellezza contro le mafie. Nel 20121 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo e l’anno precedente il Quarto Comandamento, editi da Rizzoli entrambi. Ha condotto We Press e nel 2013 è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022)è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Policoro il 24 settembre del 1978 è la dolce metà diche interpreta “Gaetano” nella miniserie Rino Gaetano-Ma il cielo è sempre più blu. Scopriamo di più sulla bellissimae sulla loro storia d’amore Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università LUMSA ha deciso di muovere i primi passi nel mondo dell’informazione. Tra i suoi lavori si ricordano scuramente: il ruolo di inviata del Cristina Paroli Live su LA7 e la conduzione su Rai Radio 1 del programma La bellezza contro le mafie. Nel 20121 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo e l’anno precedente il Quarto Comandamento, editi da Rizzoli entrambi. Ha condotto We Press e nel 2013 è stata ...

Advertising

franco_torchia : @FraTroiano @Europarl_IT @sandrogozi @RenewEurope Avanti così Francesca e barra al centro! Insieme a @sandrogozi e… - zazoomblog : Francesca Barra e Claudio Santamaria perché non mostrano la figlia? Svelato il mistero - #Francesca #Barra… - carlacasu : RT @lasoncini: L'altro giorno cercavo di convincere Carlotta Vagnoli che no, un dolore non valga uno, le gerarchie esistono e meno male. Og… - luca_barra : Recupero #unapezzadilundini con Richard Benson. Lui parte raccontando di Francesca Manisco, “che fa il reverendo a… - S3GIT9 : RT @RaiTre: 'Noi sogniamo un’Italia che non sia ferita dall’individualismo, capace di accogliere chi la ama, indipendentemente dal colore d… -