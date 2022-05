FOTO/VIDEO: Charlotte Flair e Andrade El Idolo si sono sposati (Di sabato 28 maggio 2022) Charlotte Flair e Andrade El Idolo si sono conosciuti ai tempi in cui lui lavorava in WWE. I due si sono fidanzati nel gennaio 2020. Ora la coppia è ufficialmente sposata. Le FOTO e i VIDEO della cerimonia di matrimonio, svoltasi ieri, hanno fatto il giro del web. All’evento hanno partecipato alcuni degli amici più stretti della coppia, tra cui Finn Balor, Apollo Crews e Nia Jax. Auguri!!! L’ultima apparizione di Charlotte in WWE è stata a WrestleMania Backlash, dove ha perso lo SmackDown Women’s Championship contro Ronda Rousey. A seguito dell’incontro è stata esclusa per la frattura del radio (infortunio da storyline). La compagnia sta già utilizzando l’immagine della figlia del Nature Boy per promuovere eventi. La ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 28 maggio 2022)Elsiconosciuti ai tempi in cui lui lavorava in WWE. I due sifidanzati nel gennaio 2020. Ora la coppia è ufficialmente sposata. Lee idella cerimonia di matrimonio, svoltasi ieri, hanno fatto il giro del web. All’evento hanno partecipato alcuni degli amici più stretti della coppia, tra cui Finn Balor, Apollo Crews e Nia Jax. Auguri!!! L’ultima apparizione diin WWE è stata a WrestleMania Backlash, dove ha perso lo SmackDown Women’s Championship contro Ronda Rousey. A seguito dell’incontro è stata esclusa per la frattura del radio (infortunio da storyline). La compagnia sta già utilizzando l’immagine della figlia del Nature Boy per promuovere eventi. La ...

