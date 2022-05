Forza Italia Fiumicino: un direttivo sui temi centrali del territorio (Di sabato 28 maggio 2022) Fiumicino – Un incontro per riflettere su quanto è stato fatto, su quanto stiamo facendo e per guardare al futuro: si è riunito ieri, 27 maggio 2022, il partito Forza Italia Fiumicino con un direttivo finalizzato a fare il punto generale sullo stato delle cose. “Dalla riqualificazione della nuova Darsena, – spiega il capogruppo Alessio Coronas – fino al nuovo porto: tutti gli argomenti trattati hanno come priorità le necessità dei cittadini e del nostro territorio. La Darsena è il fiore all’occhiello di Fiumicino e come tale deve essere valorizzata. File di parcheggi non le rendono giustizia e l’iniziale progetto prevede di rendere la zona pedonale. Ma molte sono le critiche mosse dalla cittadinanza sulla futura viabilità di viale Traiano. Per la realizzazione del ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)– Un incontro per riflettere su quanto è stato fatto, su quanto stiamo facendo e per guardare al futuro: si è riunito ieri, 27 maggio 2022, il partitocon unfinalizzato a fare il punto generale sullo stato delle cose. “Dalla riqualificazione della nuova Darsena, – spiega il capogruppo Alessio Coronas – fino al nuovo porto: tutti gli argomenti trattati hanno come priorità le necessità dei cittadini e del nostro. La Darsena è il fiore all’occhiello die come tale deve essere valorizzata. File di parcheggi non le rendono giustizia e l’iniziale progetto prevede di rendere la zona pedonale. Ma molte sono le critiche mosse dalla cittadinanza sulla futura viabilità di viale Traiano. Per la realizzazione del ...

