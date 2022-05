Formazioni ufficiali Liverpool Real Madrid | le scelte degli allenatori

(Di sabato 28 maggio 2022) Ledimatch valido per la finale della Champions League: leEcco gli schieramentidi, match valido per la finale della Champions League 2021-2022.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Diaz, Salah, Mané. Allenatore: Klopp.(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modri?; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore: Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #UCL #UCLfinal | Le formazioni ufficiali di @LFC e @realmadrid per la finale - SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - 11contro11 : Real Madrid-#Liverpool, le formazioni ufficiali #RealMadrid #ChampionsLeague #11contro11 - calsciomercato : Formazioni Ufficiali Ore 21 #Liverpool #RealMadrid #UCLfinal #ChampionsLeagueFinal - MondoNapoli : Champions - Le formazioni ufficiali della finale tra Liverpool e Real Madrid - -

Ledi Liverpool Real Madrid match valido per la finale della Champions League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Liverpool Real Madrid, match valido per ...Commenta per primo Ecco ledi Liverpool - Real Madrid (fischio d'inizio ore 21). Liverpool : in arrivo. Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, ...E’ tutto pronto allo Stade de France di Parigi, queste sono le formazioni ufficiali: Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Mane, ...Formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League: Salah cerca la rivincita, Ancelotti schiera Valverde nel tridente ...