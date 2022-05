Formazioni ufficiali Liverpool-Real Madrid: finale Champions League 2021/2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di sabato 28 maggio nella cornice dello Stade de France di Parigi. Le due squadre hanno disputato una stagione fantastica, mettendo in bacheca svariati trofei, ma ora vogliono salire anche sul tetto d’Europa. I blancos vanno a caccia della loro quattordicesima vittoria, mentre il Liverpool insegue la settima, che gli permetterebbe di raggiungere il Milan al secondo posto nell’albo d’oro. Le Formazioni ufficiali Liverpool: In attesa Real Madrid: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ledidi. Si gioca alle 21:00 di sabato 28 maggio nella cornice dello Stade de France di Parigi. Le due squadre hanno disputato una stagione fantastica, mettendo in bacheca svariati trofei, ma ora vogliono salire anche sul tetto d’Europa. I blancos vanno a caccia della loro quattordicesima vittoria, mentre ilinsegue la settima, che gli permetterebbe di raggiungere il Milan al secondo posto nell’albo d’oro. Le: In attesa: In attesa SportFace.

