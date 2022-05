Florenzi: 'Milan senza Maldini? È come la Roma senza Totti e De Rossi...' (Di sabato 28 maggio 2022) Seconda vittoria importante in pochi mesi, per Alessandro Florenzi. Prima, l'Europeo con la Nazionale lo scorso luglio, ora lo scudetto col Milan. "Ho trovato molte analogie tra le due situazioni, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Seconda vittoria importante in pochi mesi, per Alessandro. Prima, l'Europeo con la Nazionale lo scorso luglio, ora lo scudetto col. "Ho trovato molte analogie tra le due situazioni, ...

